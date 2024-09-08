Нетрезвый водитель сбил насмерть ребенка и получил минимальные 5 лет заключения: прокуратура требует более сурового наказания

На Закарпатье водитель превысил скорость и сбил насмерть 6-летнюю девочку.

В Закарпатье прокуратура обжаловала приговор местному жителю, который сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил насмерть 6-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура.

За совершенное в октябре 2023 года ДТП суд назначил мужчине минимальную меру наказания – 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Ювенальные прокуроры и потерпевшая сторона не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы, ведь считают его недостаточно строгим.

Напомним, трагедия произошла в с. Турья Поляна. В ходе следствия правоохранители установили, что обвиняемый, управляя автомобилем BMW, превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и совершил наезд на двигавшегося по обочине ребенка. Транспортное средство повредило забор и остановилось уже на территории одного из помещений.

От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП. Водителя признали, за рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После мужчины задержали, с тех пор он находится под стражей.

Закарпатский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам прокурора и потерпевших и назначил дело к рассмотрению.

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