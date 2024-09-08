ФЛП изменил адрес или фамилию: какие дальнейшие действия

В Пенсионном фонде напомнили, что в случае изменения ФЛП фамилии, места жительства или других персональных данных для получения в будущем выплат по соцстрахованию следует обновить данные.

Пенсионный фонд напоминает, что делать ФЛП в случае смены адреса или фамилии.

В случае смены физическим лицом-предпринимателем фамилии, места жительства или других персональных данных для получения в будущем выплат по социальному страхованию, в том числе по беременности и родам, необходимо обновить данные, обратившись к:

- налоговому органу – в течение месяца со дня возникновения таких изменений для замены учетной карточки налогоплательщика и обновление данных в реестрах, касающихся предпринимательской деятельности (Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденное приказом Министерства финансов Украины 29.09.2017 № 822);

- государственному регистратору – для представления обновленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

- территориальному органу Пенсионного фонда – в течение десяти дней с момента возникновения указанных обстоятельств для внесения изменений в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и для обновления данных в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального

- банку – об изменении выплатных реквизитов;

- семейному врачу – для внесения изменений в медицинскую декларацию (е-больничный не создастся, если персональные данные, указанные в декларации, не будут совпадать с данными реестра застрахованных лиц).

Женщины, зарегистрированные как ФЛП, имеют право на получение выплат по беременности и родам, если ими уплачен единый взнос за месяцы расчетного периода и за месяц, в котором наступил страховой случай, в размере не менее минимального страхового взноса (22% минимальной заработной платы).

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