ФОП змінив адресу або прізвище: які подальші дії

У Пенсійному фонді нагадали, що у разі зміни ФОП прізвища, місця проживання або інших персональних даних для отримання в майбутньому виплат по соцстрахуванню, слід оновити дані.

Пенсійний фонд нагадує, що робити ФОПу у випадку зміни адреси або прізвища.

У разі зміни фізичною особою-підприємцем (ФОП) прізвища, місця проживання або інших персональних даних для отримання в майбутньому виплат по соціальному страхуванню, в тому числі по вагітності та пологах, необхідно оновити дані, звернувшись до:

податкового органу – протягом місяця з дня виникнення таких змін для заміни облікової картки платника податків та оновлення даних у реєстрах, що стосуються підприємницької діяльності (Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затверджене наказом Міністерства фінансів України 29.09.2017 № 822);

державного реєстратора – для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

територіального органу Пенсійного фонду України – протягом десяти днів з моменту виникнення зазначених обставин для внесення змін до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та для оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального

банку – щодо зміни виплатних реквізитів;

сімейного лікаря – для внесення змін до медичної декларації (е-лікарняний не створиться, якщо персональні дані, зазначені в декларації, не збігатимуться із даними реєстру застрахованих осіб).

Жінки, зареєстровані як ФОП, мають право на отримання виплат по вагітності та пологах, якщо ними сплачено єдиний внесок за місяці розрахункового періоду та за місяць, у якому настав страховий випадок,у розмірі не менше мінімального страхового внеску (22% мінімальної заробітної плати).

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