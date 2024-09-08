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Податкова нагадала, що буде за несвоєчасну реєстрацію ПДВ

17:41, 8 вересня 2024
Відповідальність за неподання декларації з ПДВ та за відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до особи, яка не подала заяву на реєстрацію платника ПДВ, не застосовується.
Податкова нагадала, що буде за несвоєчасну реєстрацію ПДВ
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Податкова служба нагадує правила нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПДВ. 

Зазначається, що порядок реєстрації платників ПДВ регулюється ст. 180 – 183 ПКУ та регламентується розд. III Положення  № 1130.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 ПКУ.

Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, й у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

При цьому з урахуванням п.п. 54.3.1 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, передбачених ПКУ або іншим законодавством, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню.

Вчинення платником податків діянь, що зумовили визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.6 ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10 % суми визначеного податкового зобов’язання.

Відповідно до п. 123.2 розд. II ПКУ діяння, передбачені п. 123.1 ПКУ, вчинені умисно, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % від суми визначеного податкового зобов’язання.

Згідно з п. 123.3 ПКУ діяння, передбачені п. 123.2, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 % суми визначеного податкового зобов’язання.

Враховуючи викладене, якщо особа підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ та не зареєстрована платником ПДВ у порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ (у зв’язку із неподанням реєстраційної заяви), до такої особи застосовується відповідальність, передбачена пп. 123.1 – 123.3 ПКУ (залежно від характеру порушення).

При цьому відповідальність за неподання податкової декларації з ПДВ та за відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до такої особи не застосовується, оскільки з урахуванням вимог п. 46.1 ПКУ та п. 201.8 ПКУ обов’язок щодо подання податкової декларації з ПДВ покладається на платника ПДВ та право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ.

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