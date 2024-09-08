Практика судов
  1. В Украине

Налоговая напомнила, что будет за несвоевременную регистрацию НДС

17:41, 8 сентября 2024
Ответственность за непредставление декларации по НДС и за отсутствие регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных к лицу, не подавшему заявление на регистрацию плательщика НДС, не применяется.
Налоговая напомнила, что будет за несвоевременную регистрацию НДС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба напоминает правила начисления штрафов за несвоевременную регистрацию НДС.

Указывается, что порядок регистрации плательщиков НДС регулируется ст. 180 – 183 НКУ и регламентируется разд. III Положение №1130.

В случае обязательной регистрации лица как плательщика НДС регистрационное заявление подается в контролирующий орган не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций, определенный в ст. 181 НКУ.

Любое лицо, подлежащее обязательной регистрации как плательщик НДС, и в случаях и порядке, предусмотренных этой статьей, не подала в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за неначисление или неуплату этого налога на уровне зарегистрированного плательщика без права начисления налогового кредита и получения бюджетного возмещения.

При этом с учетом п.п. 54.3.1 НКУ контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств, предусмотренных НКУ или другим законодательством, если, в частности, налогоплательщик не представляет в установленные сроки налоговую (таможенную) декларацию, а при осуществлении мер налогового контроля установлены факты осуществления плательщиком налогов деятельности, приведшей к возникновению объектов налогообложения, наличию показателей, подлежащих декларированию.

Совершение налогоплательщиком деяний, обусловивших определение контролирующим органом суммы налогового обязательства по основаниям, определенным подпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.6 НКУ, – влечет наложение на налогоплательщика штрафа в размере 10% суммы определенного налогового обязательства.

В соответствии с п. 123.2 разд. II НКУ деяния, предусмотренные п. 123.1 НКУ, совершены умышленно, – влекут наложение штрафа в размере 25 % от суммы определенного налогового обязательства.

Согласно п. 123.3 НКУ действия, предусмотренные п. 123.2, совершены повторно в течение 1095 календарных дней – влекут наложение штрафа в размере 50 % суммы определенного налогового обязательства.

Учитывая изложенное, если лицо подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС и не зарегистрировано плательщиком НДС в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ (в связи с непредставлением регистрационного заявления), к такому лицу применяется ответственность, предусмотренная пп. 123.1 – 123.3 НКУ (в зависимости от характера нарушения).

При этом ответственность за неподачу налоговой декларации по НДС и отсутствие регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных к такому лицу не применяется, поскольку с учетом требований п. 46.1 НКУ и п. 201.8 НКУ обязанность по представлению налоговой декларации по НДС возлагается на плательщика НДС и право на начисление налога и составление налоговых накладных предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным в качестве плательщиков налога в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие в протоколе перечня открытых адвокату материалов досудебного расследования не означает, что они не были открыты – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что закон не определяет определенную форму процессуального документа, которым бы подтверждался факт предоставления доступа и ознакомления с материалами досудебного расследования.

Если лицо добровольно предоставило следователю телефон, это не свидетельствует о получении доказательств внепроцессуальным способом – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что снятие информации с телефона было осуществлено путем вмешательства в личное общение, поскольку телефон был изъят до внесения сведений в ЕРДР и без определения следственного судьи.

ТЦК пытаются мобилизовать охрану лагеря, в котором содержатся российские военнопленные – Минюст

В Днепропетровской области пытаются мобилизовать охрану лагеря для содержания военнопленных «Центр-3».

Парламент одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Минобороны подало законопроект о денежном довольствии пропавших без вести военнослужащих, но он не содержит ответов на ряд вопросов.

Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты относительно целесообразности проведения ревизий судов – Счетная палата

Счетной палате неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения их ревизий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду