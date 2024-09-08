Практика судів
  1. У світі

Союзники Дональда Трампа побоюються, що він провалить дебати з Камалою Гарріс

14:55, 8 вересня 2024
Деякі республіканці побоюються, що Трамп може втратити можливість відновити свої позиції в президентських перегонах, особливо якщо «перейде на особистості».
Союзники Дональда Трампа побоюються, що він провалить дебати з Камалою Гарріс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дональд Трамп може повернутися на провідні позиції у виборчій кампанії завдяки результативним дебатам з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Однак, у його команді є побоювання, що він провалить дебати. Про це пише Politico.

Як повідомляється, у команді Трампа місяцями його закликали зосередитися на критиці політики Камали Гарріс, а не на її особистості, однак він відмовляється і продовжує нападки на опонентку. У команді Трампа побоюються, що це може призвести до провалу на дебатах.

Колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч заявив, що "вона поводитиметься дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити його в пастку, дуже злитися, переходитиме на особистості і намагатиметься принизити його.

Однак прихильники Трампа, які знають його особистість, вважають, що він може все зіпсувати під час дебатів.

Як пише Politico, Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ.

Так, коли нещодавно підкастер Лекс Фрідман наполегливо закликав Трампа говорити про "позитивне бачення майбутнього замість критики іншої сторони", він, схоже, не погодився з цим.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", - сказав Трамп.

Раніше він заявляв, що "має право на особисті нападки" на Гарріс після того, як його широко критикували за те, що він поставив під сумнів її расову приналежність.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів з Дональдом Трампом, що відбудуться вже 10 вересня.  Так, у штабі Камали Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Затверджено остаточні правила перших дебатів між кандидатами у президенти США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент схвалив законопроект про грошове забезпечення військовослужбовців, які потрапили у полон чи зникли безвісти

Міноборони подало законопроект стосовно грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців, але він не містить відповідей на низку питань.

Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

Суддя не може перебирати на себе роль перекладача – позиція Верховного Суду

Зазначення головуючим у справі, що в разі нерозуміння обвинуваченим обставин справи переклад буде виконаний суддею, є порушенням права на захист – Верховний Суд.

В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду