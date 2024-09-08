Союзники Дональда Трампа побоюються, що він провалить дебати з Камалою Гарріс

Деякі республіканці побоюються, що Трамп може втратити можливість відновити свої позиції в президентських перегонах, особливо якщо «перейде на особистості».

Дональд Трамп може повернутися на провідні позиції у виборчій кампанії завдяки результативним дебатам з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Однак, у його команді є побоювання, що він провалить дебати. Про це пише Politico.

Як повідомляється, у команді Трампа місяцями його закликали зосередитися на критиці політики Камали Гарріс, а не на її особистості, однак він відмовляється і продовжує нападки на опонентку. У команді Трампа побоюються, що це може призвести до провалу на дебатах.

Колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч заявив, що "вона поводитиметься дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити його в пастку, дуже злитися, переходитиме на особистості і намагатиметься принизити його.

Однак прихильники Трампа, які знають його особистість, вважають, що він може все зіпсувати під час дебатів.

Як пише Politico, Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ.

Так, коли нещодавно підкастер Лекс Фрідман наполегливо закликав Трампа говорити про "позитивне бачення майбутнього замість критики іншої сторони", він, схоже, не погодився з цим.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", - сказав Трамп.

Раніше він заявляв, що "має право на особисті нападки" на Гарріс після того, як його широко критикували за те, що він поставив під сумнів її расову приналежність.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів з Дональдом Трампом, що відбудуться вже 10 вересня. Так, у штабі Камали Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Затверджено остаточні правила перших дебатів між кандидатами у президенти США.

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