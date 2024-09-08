У Києві прогримів вибух у Голосіївському районі – що відомо станом на зараз

У столиці стався вибух на території автотранспортного підприємства.

У Голосіївському районі столиці, на території АТП (автотранспортне підприємство) стався вибух наразі невідомого походження.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, частково зруйнована будівля, а під завалами можуть бути люди.

Раніше у ДСНС журналістам заявили, що вибух був побутового характеру. Повітряна тривога у місті не оголошувалася.

«Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці», - повідомив мер.

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