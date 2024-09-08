На Житомирщині розпочали роботу перші аптеки «на колесах»

Мобільна аптека обслуговуватиме 53 найвіддаленіших села області.

Джерело фото: moz.gov.ua

У Житомирській області розпочала свою роботу мобільна аптека, яка обслуговуватиме Олевську, Народницьку та Словечанську громади, охоплюючи 53 найвіддаленіших села області. Про це повідомили у МОЗ.

Таким чином, мобільні аптеки працюють уже у 10 областях країни: Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській, Рівненській та Житомирській областях.

Аптеки «на колесах» забезпечують лікарськими засобами мешканців віддалених сіл, де відсутні стаціонарні аптеки, а доступ до необхідних медичних препаратів обмежений.

У пересувних аптечних пунктах можна придбати як безрецептурні, так і рецептурні ліки. Усі рецептурні препарати відпускатимуться за паперовими та електронними рецептами.

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