На Житомирщине начали работу первые аптеки «на колесах»

Мобильная аптека будет обслуживать 53 самых отдаленных села области.

Источник фото: moz.gov.ua

В Житомирской области начала свою работу мобильная аптека, которая будет обслуживать Олевскую, Народническую и Словечанскую общины, охватывая 53 самых отдаленных села области. Об этом сообщили в Минздраве.

Таким образом, мобильные аптеки работают уже в 10 областях страны: Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской, Ровенской и Житомирской областях.

Аптеки «на колесах» обеспечивают лекарственными средствами жителей отдаленных сел, где отсутствуют стационарные аптеки, а доступ к необходимым медицинским препаратам ограничен.

В передвижных аптечных пунктах можно приобрести как безрецептурные, так и рецептурные лекарства. Все рецептурные препараты будут отпускаться по бумажным и электронным рецептам.

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