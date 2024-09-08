ПФУ расширил возможности для расчета страхового стажа и ориентировочного размера пенсии

Специалисты, ведущие прием граждан в сервисных центрах ПФУ, могут с помощью калькулятора рассчитать страховой стаж и ориентировочный размер пенсии.

Сервис «Пенсионный калькулятор», который запустил ПФУ, позволяет гражданам оценить размер своей будущей пенсии по возрасту. Также с помощью него можно посчитать имеющийся страховой стаж человека (при введении всех необходимых данных по трудовой книжке за периоды до 01.01.2004) и определить возраст выхода на пенсию с учетом вероятно приобретенного стажа (60, 63 или 65 лет).

Так, недавно сервис был доступен пользователям только в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ, но теперь реализован еще один режим доступа к услуге – в сервисных центрах главных управлений Пенсионного фонда.

Специалисты, ведущие прием граждан в сервисных центрах, могут с помощью калькулятора по обращению человека рассчитать его страховой стаж и ориентировочный размер пенсии.

«Пенсионный калькулятор» рассчитывает ориентировочный размер пенсии по возрасту по показателям, имеющимся на момент расчета, и с учетом действующих механизмов исчисления страхового стажа и заработной платы: сервис не осуществляет предположений относительно роста средней заработной платы в Украине в следующие годы или уровня инфляции. Расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе – более точный.

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