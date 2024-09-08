ПФУ розширив можливості для розрахунку страхового стажу та орієнтовного розміру пенсії

Фахівці, які ведуть прийом громадян у сервісних центрах ПФУ, можуть за допомогою калькулятора розрахувати страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.

Сервіс «Пенсійний калькулятор», який запустив ПФУ, дозволяє громадянам оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Також за допомогою нього можна порахувати наявний страховий стаж людини (при введенні всіх необхідних даних за трудовою книжкою за періоди до 01.01.2004) та визначити вік виходу на пенсію з урахуванням ймовірно набутого стажу (60, 63 чи 65 років).

Так, донедавна сервіс був доступний користувачам лише в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, але тепер реалізовано ще один режим доступу до послуги – у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду.

Фахівці, які ведуть прийом громадян у сервісних центрах, можуть за допомогою калькулятора за зверненням людини розрахувати її страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.

«Пенсійний калькулятор» розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками, які наявні на момент розрахунку, та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу і заробітної плати: сервіс не здійснює припущень щодо зростання середньої заробітної плати в Україні в наступні роки чи рівня інфляції. Розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі – більш точний.

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