Практика судів
  1. Суспільство

ПФУ розширив можливості для розрахунку страхового стажу та орієнтовного розміру пенсії

12:51, 8 вересня 2024
Фахівці, які ведуть прийом громадян у сервісних центрах ПФУ, можуть за допомогою калькулятора розрахувати страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.
ПФУ розширив можливості для розрахунку страхового стажу та орієнтовного розміру пенсії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сервіс «Пенсійний калькулятор», який запустив ПФУ, дозволяє громадянам оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Також за допомогою нього можна порахувати наявний страховий стаж людини (при введенні всіх необхідних даних за трудовою книжкою за періоди до 01.01.2004) та визначити вік виходу на пенсію з урахуванням ймовірно набутого стажу (60, 63 чи 65 років).

Так, донедавна сервіс був доступний користувачам лише в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, але тепер реалізовано ще один режим доступу до послуги – у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду.

Фахівці, які ведуть прийом громадян у сервісних центрах, можуть за допомогою калькулятора за зверненням людини розрахувати її страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.

«Пенсійний калькулятор» розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками, які наявні на момент розрахунку, та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу і заробітної плати: сервіс не здійснює припущень щодо зростання середньої заробітної плати в Україні в наступні роки чи рівня інфляції. Розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі – більш точний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

Суддя не може перебирати на себе роль перекладача – позиція Верховного Суду

Зазначення головуючим у справі, що в разі нерозуміння обвинуваченим обставин справи переклад буде виконаний суддею, є порушенням права на захист – Верховний Суд.

В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

Невідображення в ЄРДР процесуального рішення прокурора не може свідчити про його об’єктивну відсутність – Верховний Суд

Прокурор стверджував, що суд безпідставно ототожнив поняття прийняття процесуальних рішень з поняттям їх обліку в ЄРДР, а невідображення прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення в ЄРДР не може свідчити про його відсутність в цілому.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду