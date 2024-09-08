В Одесі невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік

Потерпілого госпіталізували.

У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Як повідомили у поліції області, подія сталася ще 6 вересня. Тоді близько дев’ятої години на спецлінію «102» зателефонував громадянин, який розповів, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік.

Потерпілого госпіталізували.

Наразі обставини події встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.