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В Одесі невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік

13:35, 8 вересня 2024
Потерпілого госпіталізували.
В Одесі невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік
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У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Як повідомили у поліції області, подія сталася ще 6 вересня. Тоді близько дев’ятої години на спецлінію «102» зателефонував громадянин, який розповів, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік.

Потерпілого госпіталізували.

Наразі обставини події встановлюються.

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