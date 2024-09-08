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На Одещині перехожі врятували дитину від падіння з вікна четвертого поверху

23:59, 8 вересня 2024
Правоохоронці безперешкодно потрапили в помешкання, адже вхідні двері не були зачинені на замок.
На Одещині перехожі врятували дитину від падіння з вікна четвертого поверху
Джерело фото: Unsplash
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На Одещині хлопчика, який виглядав з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі багатоповерхівки, помітили перехожі і сповістили поліцію. Правоохоронці безперешкодно потрапили в помешкання, адже вхідні двері не були зачинені на замок, і забрали дитину. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як з’ясували інспектори ювенальної превенції, мати малюка, пішовши на роботу, залишила сина на співмешканця. Останній вийшов зустріти жінку, а хлопчика залишив вдома самого, не зачинивши вікна та двері. Коли пара прийшла додому, на неї вже чекали поліцейські.

«Під час бесіди ми пояснили батькам, що наслідки їхньої безвідповідальності могли бути непередбачуваними: дитина могла випасти з вікна, піти з дому і загубитися, або до оселі мали змогу потрапити злодії. За невиконання батьківських обов’язків відносно матері малюка ми склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф у сумі до 1 700 гривень. Матеріали вже скеровані до суду. Відтепер родина перебуватиме під контролем поліцейських та соціальних служб», - повідомив ювенальний поліцейський.

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