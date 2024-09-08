На Одесщине прохожие спасли ребенка от падения из окна четвертого этажа

Правоохранители беспрепятственно попали в дом, ведь входная дверь не была закрыта на замок.

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В Одесской области мальчика, который выглядывал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки, заметили прохожие и известили полицию. Правоохранители беспрепятственно попали в дом, ведь входная дверь не была закрыта на замок, и забрали ребенка. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как выяснили инспекторы ювенальной превенции, мать ребенка, уйдя на работу, оставила сына на сожителя. Последний вышел встретить женщину, а мальчика оставил дома самого, не закрыв окна и двери. Когда пара пришла домой, ее уже ждали полицейские.

«В ходе беседы мы объяснили родителям, что последствия их безответственности могли быть непредсказуемыми: ребенок мог выпасть из окна, уйти из дома и потеряться, или в дом могли попасть воры. За невыполнение родительских обязанностей в отношении матери ребенка мы составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в сумме до 1700 гривен. Материалы уже направлены в суд. Теперь семья будет находиться под контролем полицейских и социальных служб», - сообщил ювенальный полицейский.

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