Практика судов
  1. В Украине

На Одесщине прохожие спасли ребенка от падения из окна четвертого этажа

23:59, 8 сентября 2024
Правоохранители беспрепятственно попали в дом, ведь входная дверь не была закрыта на замок.
На Одесщине прохожие спасли ребенка от падения из окна четвертого этажа
Источник фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области мальчика, который выглядывал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки, заметили прохожие и известили полицию. Правоохранители беспрепятственно попали в дом, ведь входная дверь не была закрыта на замок, и забрали ребенка. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как выяснили инспекторы ювенальной превенции, мать ребенка, уйдя на работу, оставила сына на сожителя. Последний вышел встретить женщину, а мальчика оставил дома самого, не закрыв окна и двери. Когда пара пришла домой, ее уже ждали полицейские.

«В ходе беседы мы объяснили родителям, что последствия их безответственности могли быть непредсказуемыми: ребенок мог выпасть из окна, уйти из дома и потеряться, или в дом могли попасть воры. За невыполнение родительских обязанностей в отношении матери ребенка мы составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в сумме до 1700 гривен. Материалы уже направлены в суд. Теперь семья будет находиться под контролем полицейских и социальных служб», - сообщил ювенальный полицейский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сам факт отсутствия протокола о задержании в материалах производства не свидетельствует о недопустимости доказательств или следственных действий – Верховный Суд

Верховный Суд обращает внимание на то, что изъятые при осмотре в гостиничном номере деньги и другие вещи не могут считаться плодами ядовитого дерева, учитывая, что не был составлен в соответствии с положениями УПК протокол задержания лица.

Проблема с новыми помещениями для ВАКС не решена до сих пор – Вера Михайленко

После завершения конкурса на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС в деятельности Антикоррупционного суда могут возникнуть проблемы.

МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов – принят закон

Фактически любые особо ценные земли и лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет острой необходимости – Верховная Рада приняла закон.

Народные депутаты предлагают, чтобы вместо экспертов оружие и взрывчатку исследовали обычные специалисты – к чему это может привести

Особо опасные объекты – взрывчатку, оружие и наркотики смогут исследовать любые лица, «обладающие специальными знаниями».

Отсутствие в протоколе перечня открытых адвокату материалов досудебного расследования не означает, что они не были открыты – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что закон не определяет определенную форму процессуального документа, которым бы подтверждался факт предоставления доступа и ознакомления с материалами досудебного расследования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду