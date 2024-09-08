В Одессе неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся

Потерпевшего госпитализировали.

В Киевском районе Одессы произошла стрельба. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщили в полиции области, событие произошло еще 6 сентября. Тогда около девяти часов на спецлинию «102» позвонил по телефону гражданин, который рассказал, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и бежал.

Потерпевшего госпитализировали.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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