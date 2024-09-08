В Киеве прогремел взрыв в Голосеевском районе – что известно по состоянию на сейчас

В столице произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия.

В Голосеевском районе столицы, на территории АТП (автотранспортное предприятие) произошел взрыв неизвестного происхождения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, частично разрушено здание, а под завалами могут оказаться люди.

Ранее в ГСЧС журналистам заявили, что взрыв был бытового характера. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

«Частно разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте», – сообщил мэр.

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