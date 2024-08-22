У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири, фото

Господарям довелося викликати рятувальників.

Фото: ДСНС

У місті Луцьк в одній з квартир оселилися близько 60 кажанів, повідомляє ДСНС.

Поки квартира на сьомому поверсі була порожньою кілька днів, до неї проникли кажани. Коли власники повернулися і побачили зграю рукокрилих на карнизі, вони не роздумуючи викликали рятувальників.

Працівники ДСНС виловили близько 60 кажанів та випустили їх на вулицю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.