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У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири, фото

20:57, 22 серпня 2024
Господарям довелося викликати рятувальників.
У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири, фото
Фото: ДСНС
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У місті Луцьк в одній з квартир оселилися близько 60 кажанів, повідомляє ДСНС. 

Поки квартира на сьомому поверсі була порожньою кілька днів, до неї проникли кажани. Коли власники повернулися і побачили зграю рукокрилих на карнизі, вони не роздумуючи викликали рятувальників.

Працівники ДСНС виловили близько 60 кажанів та випустили їх на вулицю.

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