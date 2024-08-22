За потреби Україна забезпечить освіту дітям у Курській області, — МОН

Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що Україна готова забезпечити освітній процес для дітей у Курській області, проте про переміщення їх на територію України не йдеться.

Україна готова забезпечити освітній процес дітям з Курської області при наявності потреби, але питання про їх переміщення на територію України не розглядається. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на брифінгу.

Винницький зазначив, що міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордон під час окупації або військових дій.

"Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - сказав він.

Він зазначив, що "якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз", наприкінці вересня — на початку жовтня доведеться розробляти план забезпечення освіти для неповнолітніх дітей на територіях рф.

Винницький повідомив, що Міносвіти має ідею приєднати сільськогосподарський технікум у Суджі до Сумського національного аграрного університету.

"Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає", — сказав Винницький.

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