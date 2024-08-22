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При необходимости Украина обеспечит образование детям в Курской области, — Минобразования

20:50, 22 августа 2024
Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что Украина готова обеспечить образовательный процесс для детей в Курской области, однако о перемещении их на территорию Украины речь не идет.
При необходимости Украина обеспечит образование детям в Курской области, — Минобразования
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Украина готова обеспечить образовательный процесс детям из Курской области при необходимости, но вопрос об их перемещении на территорию Украины не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий на брифинге.

Винницкий отметил, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границу во время оккупации или военных действий.

"Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о каком-либо перемещении детей из Курской области на территорию Украины", - сказал он.

Он отметил, что "если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас", в конце сентября - начале октября придется разрабатывать план обеспечения образования для несовершеннолетних детей на территориях рф.

Винницкий сообщил, что Минобразования имеет идею присоединить сельскохозяйственный техникум в Судже к Сумскому национальному аграрному университету.

"Есть сельскохозяйственный техникум в Судже. И курсирует идея о том, чтобы присоединить его к Сумскому национальному аграрному университету. Такая идея озвучена была в министерстве до сих пор. Движения в эту сторону у нас пока нет", — сказал Винницкий.

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