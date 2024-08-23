Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр «Оберег».

Повестки, сформированные с помощью Реестра «Оберег», в том числе распечатанные и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующие уточняющие изменения внес Кабмин.

Также правительство утвердило новый внешний вид повесток от ТЦК. Они будут формироваться либо на бланке, либо посредством электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

В повестке должно быть указано:

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Также Порядок проведения призыва дополнен нормами, согласно которым проверка действия повесток, сформированных с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием мобильного приложения. То есть, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проверить повестку можно будет через Резерв+.

Порядок проведения призыва дополнен нормами, что каждая повестка, сформированная с помощью Реестра Оберег, содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

QR-код содержит информацию, указанную в пункте 29 настоящего Порядка, а также регистрационный номер почтовой отправки при отправке повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением.

Повестка, сформированная с помощью Реестра «Оберег», может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью Реестра «Оберег», могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае отправки повестки, сформированной с помощью Реестра «Оберег», средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения, на таком отправлении должны указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (за наличия), адрес гражданина, которому посылается повестка.

В описании вложения указывается информация о наименовании почтовой отправки, собственном имени и отчестве (при наличии), адрес гражданина, которому направляется почтовая отправка, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Вышеописанные изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №951.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», централизованная печать повесток, сформированных с помощью электронного Реестра «Оберег» и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществляются Минобороны или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства в полиграфической отрасли

Ниже приводим, как будут выглядеть повестки.

Автор: Наталья Мамченко

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