Изменяется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска при переводе на другую должность: разъяснение

При переводе работника внутри одного предприятия на другую должность (без увольнения) трудовые отношения с ним не прекращаются.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска при переводе на другую должность.

Порядок и условия предоставления работникам отпусков определяются Законом Украины "Об отпусках" и Кодексом законов о труде Украины.

Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «Об отпусках» и части первой статьи 75 Кодекса законов о труде Украины ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

При переводе работника внутри одного предприятия на другую должность (без увольнения) трудовые отношения с ним не прекращаются.

Соответственно рабочий год не меняется, поскольку не произошло факта увольнения и принятия. Поэтому, отсчет рабочего года для предоставления ежегодного отпуска при переводе остается неизменным и отсчитывается с даты заключения трудового договора, несмотря на перевод.

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