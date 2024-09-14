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У Сумах кажани покусали двох людей

23:29, 14 вересня 2024
Один з постраждалих мав контакт із твариною, котра оселилася у взутті, яке сушилося на балконі.
У Сумах кажани покусали двох людей
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За останній тиждень до Сумської міської лікарні звернулися двоє постраждалих від укусів кажанів. Про це повідомив Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Один із мешканців Сум постраждав після незвичайної зустрічі з кажаном, який заліз у його взуття, що сушилося на балконі. Чоловік виявив тварину тільки тоді, коли почав взуватися. У результаті укусу кажана він отримав інфіковану рану на лівій руці. 

Другий інцидент стався, коли кажан вкусив підлітка. Зграя кажанів залетіла на балкон будинку, і хлопець, намагаючись відігнати їх, отримав укус на кисті руки. Наразі підліток лікується амбулаторно, проходячи курс антирабічної терапії.

Нагадаємо, що у Києві в один з житлових будинків потрапило понад 350 кажанів.

У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири. 

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