У Сумах кажани покусали двох людей

За останній тиждень до Сумської міської лікарні звернулися двоє постраждалих від укусів кажанів. Про це повідомив Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Один із мешканців Сум постраждав після незвичайної зустрічі з кажаном, який заліз у його взуття, що сушилося на балконі. Чоловік виявив тварину тільки тоді, коли почав взуватися. У результаті укусу кажана він отримав інфіковану рану на лівій руці.
Другий інцидент стався, коли кажан вкусив підлітка. Зграя кажанів залетіла на балкон будинку, і хлопець, намагаючись відігнати їх, отримав укус на кисті руки. Наразі підліток лікується амбулаторно, проходячи курс антирабічної терапії.
Нагадаємо, що у Києві в один з житлових будинків потрапило понад 350 кажанів.
У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири.
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