Чи повинен бути у штаті лабораторії лікар з гігієни праці — роз’яснення

Держпраці зазначають, що у штаті лабораторії повинен бути лікар з гігієни праці.

Державна служба з питань праці пояснює, чи повинен бути у штаті лабораторії лікар з гігієни праці.

Так, у штаті лабораторії повинен бути лікар з гігієни праці.

Згідно п.3.3 Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженого спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 29.05.2018 №784/1012 гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці, та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації.

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