У Мінцифри розповіли, як захистити електронну пошту від злому

Міністерство цифрової трансформації надало поради, як захистити електронну пошту від зламу.
Зазначається, що електронну пошту ми використовуємо щодня: щоб відправити особистий чи робочий лист, авторизуватися в соцмережах або зареєструватися в банківському застосунку.
Проте злам пошти – один із найпопулярніших способів отримати особисту інформацію людини. Зловмисники можуть отримати доступ не лише до ваших персональних даних, а й до всіх паролів та кредитних карток.
Для захисту пошти важливо робити наступне:
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