У Мінцифри розповіли, як захистити електронну пошту від злому

Слід використовувати надійні паролі та створювати різні паролі для кожного акаунту.

Міністерство цифрової трансформації надало поради, як захистити електронну пошту від зламу.

Зазначається, що електронну пошту ми використовуємо щодня: щоб відправити особистий чи робочий лист, авторизуватися в соцмережах або зареєструватися в банківському застосунку.

Проте злам пошти – один із найпопулярніших способів отримати особисту інформацію людини. Зловмисники можуть отримати доступ не лише до ваших персональних даних, а й до всіх паролів та кредитних карток.

Для захисту пошти важливо робити наступне:

використовувати надійні паролі, поєднуючи букви, цифри та символи

створювати різні паролі для кожного акаунту

увімкнути двоетапну перевірку та підвʼязати номер телефону до акаунту

не відкривати невідомі листи

створити окрему електронну скриньку для покупок в інтернеті

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