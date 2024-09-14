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В Минцифре рассказали, как защитить электронную почту от взлома

22:29, 14 сентября 2024
Следует использовать надежные пароли и создавать разные пароли для каждого аккаунта.
В Минцифре рассказали, как защитить электронную почту от взлома
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Министерство цифровой трансформации дало советы по защите электронной почты от взлома.

Отмечается, что электронную почту мы используем каждый день: чтобы отправить личное или рабочее письмо, авторизоваться в соцсетях или зарегистрироваться в банковском приложении.

Однако взлом почты – один из самых популярных способов получить личную информацию человека. Злоумышленники могут получить доступ не только к вашим персональным данным, но и ко всем паролям и кредитным картам.

Для защиты почты важно делать следующее:

  • использовать надежные пароли, сочетая буквы, цифры и символы
  • создавать разные пароли для каждого аккаунта
  • включить двухэтапную проверку и подвязать номер телефона к аккаунту
  • не открывать неизвестные письма
  • создать отдельный электронный ящик для покупок в интернете

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