В Минцифре рассказали, как защитить электронную почту от взлома

Следует использовать надежные пароли и создавать разные пароли для каждого аккаунта.

Министерство цифровой трансформации дало советы по защите электронной почты от взлома.

Отмечается, что электронную почту мы используем каждый день: чтобы отправить личное или рабочее письмо, авторизоваться в соцсетях или зарегистрироваться в банковском приложении.

Однако взлом почты – один из самых популярных способов получить личную информацию человека. Злоумышленники могут получить доступ не только к вашим персональным данным, но и ко всем паролям и кредитным картам.

Для защиты почты важно делать следующее:

использовать надежные пароли, сочетая буквы, цифры и символы

создавать разные пароли для каждого аккаунта

включить двухэтапную проверку и подвязать номер телефона к аккаунту

не открывать неизвестные письма

создать отдельный электронный ящик для покупок в интернете

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