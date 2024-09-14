В Ужгороде поймали злоумышленника, который крал номерные знаки и требовал деньги за их возвращение

Потерпевшие находили записки, в которых за возврат знаков требовали деньги.

В Ужгороде разоблачили злоумышленника, который похищал номерные знаки с автомобилей и требовал у владельцев за возвращение денег. Об этом сообщает полиция.

С начала этой недели в полицию Ужгорода начали поступать сообщения от местных жителей об исчезновении с их транспортных средств номерных знаков.

В каждом случае потерпевшие находили на месте собственноручно написанную записку, в которой неизвестный требовал за возврат регистрационных знаков определенную сумму денег.

Злоумышленник действовал исключительно ночью и каждый раз в разных районах города.

Оперативникам удалось поймать его «на горячем» – он как раз пытался сорвать номерные знаки с дежурного автомобиля. Причастным оказался 59-летний ранее судимый уроженец Донецкой области.

Полицейские устанавливают круг потерпевших, чтобы вернуть гражданам похищенные регистрационные знаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.