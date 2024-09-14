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В Ужгороді спіймали зловмисника, який крав номерні знаки і вимагав гроші за їх повернення

22:00, 14 вересня 2024
Потерпілі знаходили записки, в яких за повернення знаків вимагали гроші.
В Ужгороді спіймали зловмисника, який крав номерні знаки і вимагав гроші за їх повернення
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В Ужгороді викрили зловмисника, який викрадав номерні знаки з автівок та вимагав у власників за повернення гроші. Про це повідомляє поліція.

Зазначається, що з початку цього тижня до поліції Ужгорода почали надходити повідомлення від місцевих жителів про зникнення з їх транспортних засобів номерних знаків.

Натомість в кожному випадку потерпілі знаходили на місці власноруч написану записку, в якій невідомий вимагав за повернення реєстраційних знаків певну суму грошей.

Зловмисник діяв виключно вночі та кожного разу в різних районах міста. 

Оперативникам вдалося впіймати його «на гарячому» – він саме намагався зірвати номерні знаки з чергового автомобіля. Причетним виявився 59-річний раніше судимий уродженець Донецької області.

Наразі поліцейські встановлюють коло потерпілих, щоб повернути громадянам викрадені реєстраційні знаки.

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