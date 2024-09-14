В Ужгороді спіймали зловмисника, який крав номерні знаки і вимагав гроші за їх повернення

Потерпілі знаходили записки, в яких за повернення знаків вимагали гроші.

В Ужгороді викрили зловмисника, який викрадав номерні знаки з автівок та вимагав у власників за повернення гроші. Про це повідомляє поліція.

Зазначається, що з початку цього тижня до поліції Ужгорода почали надходити повідомлення від місцевих жителів про зникнення з їх транспортних засобів номерних знаків.

Натомість в кожному випадку потерпілі знаходили на місці власноруч написану записку, в якій невідомий вимагав за повернення реєстраційних знаків певну суму грошей.