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На Київщині запобігли забудові котеджами 60 га лісу

17:51, 14 вересня 2024
Частина земель вибула з державної власності на підставі незаконних розпоряджень, решта ж на підставі підроблених державних актів була переведена в землі для сільськогосподарського використання.
На Київщині запобігли забудові котеджами 60 га лісу
Фото: Київська обласна прокуратура
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У Київській області планували забудувати котеджами 60 га лісу, який має особливе значення для екології столичного регіону. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокуратура поновила право власності держави на ліс, що має особливе значення для екології столичного регіону. У чотирьох справах задоволені позови до юридичних осіб про повернення лісових земель у Бориспільському районі загальною площею понад 60 га.

Зазначається, що наразі вдалося врятувати сосново-дубовий ліс із насадженнями віком 70-80 років, червонокнижною рослинністю та розмаїтим тваринним світом.

Як стало відомо, впродовж 2008 року частина масиву вибула з державної власності на підставі незаконних розпоряджень районної державної адміністрації у приватну власність 14 фізичних осіб. Решта ж на підставі підроблених державних актів – переведена в землі для сільськогосподарського використання.

В подальшому для надання законності схемі виведення земель із складу земель лісогосподарського призначення щодо них були укладені цивільно-правові угоди. В результаті ділянки були закумульовані у власності низки пов’язаних між собою юридичних осіб.

За попередньою інформацією, територія передбачалась для забудови котеджними містечками, що мало б наслідком фактичне знищення лісових земель.

Суди погодились з позицією прокуратури щодо їх протиправного вибуття із державної власності та витребували їх із чужого незаконного володіння.

На виконання судових рішень зареєстроване право власності на ці земельні ділянки за державою в особі Кабінету Міністрів.

 

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