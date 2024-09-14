У Китаї підвищують пенсійний вік вперше за майже пів століття

Відповідне рішення ухвалили через економічний спад, який переживає країна.

Китай вирішив вперше з 1978 року підвищити пенсійний вік, щоб уповільнити скорочення робочої сили. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що пенсійний вік для чоловіків буде поступово підвищено з 60 до 63 років, а для жінок-кадровиків і жінок-робітниць - з 55 до 58 років і з 50 до 55 років відповідно.

Зміни в пенсійному віці розпочнуться з 1 січня 2025 року, проте не відразу для всіх. Перехід буде поступовим і триватиме протягом 15 років.

Працюючим громадянам Китаю доведеться сплачувати підвищені пенсійні внески протягом 20 років замість попередніх 15. Це правило набере силу з 2030 року.

У виданні зазначили, що підвищення пенсійного віку дозволить розширити податкову базу та відтермінувати доступ до пенсійних виплат, що в свою чергу зменшить тиск на державний бюджет.

Пенсійний вік у Китаї один із найнижчих у світі, це тоді як з 2000 року середня тривалість життя в Китаї зросла з 71 до 78 років у 2021 році.

Очікується, що до 2035 року люди віком 65 років і старші становитимуть 30% населення Китаю порівняно з 14,2% у 2021 році.

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