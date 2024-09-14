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В Китае повышают пенсионный возраст впервые за почти полвека

16:38, 14 сентября 2024
Соответствующее решение было принято из-за экономического спада, который переживает страна.
В Китае повышают пенсионный возраст впервые за почти полвека
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Китай решил впервые с 1978 года повысить пенсионный возраст, чтобы замедлить сокращение рабочей силы. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен с 60 до 63 лет, а для женщин-кадровиков и женщин-работниц – с 55 до 58 лет и с 50 до 55 лет соответственно.

Изменения в пенсионном возрасте начнутся с 1 января 2025 года, однако не сразу для всех. Переход будет постепенным и продлится в течение 15 лет.

Работающим гражданам Китая придется платить повышенные пенсионные взносы в течение 20 лет вместо предыдущих 15. Это правило вступит в силу с 2030 года.

В издании отметили, что повышение пенсионного возраста позволит расширить налоговую базу и отсрочить доступ к пенсионным выплатам, что в свою очередь снизит давление на государственный бюджет.

Пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире, тогда как с 2000 года средняя продолжительность жизни в Китае выросла с 71 до 78 лет в 2021 году.

Ожидается, что к 2035 году люди в возрасте 65 лет и старше составят 30% населения Китая по сравнению с 14,2% в 2021 году.

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