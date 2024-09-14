Илон Маск создал частную спецслужбу безопасности для защиты от угроз и преследований

Илон Маск нанял 20 профессиональных охранников для защиты, которые проверяют его маршруты и места пребывания.

Источник фото: vctr.media

Американский миллиардер Илон Маск создал собственную частную спецслужбу безопасности, чтобы защитить себя от угроз и преследований. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, Маск регулярно сталкивается с опасностью, что побудило его к основанию охранной компании под названием Foundation Security. Команда из примерно 20 профессиональных охранников отвечает за безопасность миллиардера, проверяя его маршруты и места пребывания.

Расходы на охрану Маска достигают миллионов долларов, что значительно превышает расходы других богачей. Для Маска даже придумали кодовое имя «Вояджер», которое может ассоциироваться со знаменитой миссией NASA.

Согласно информации, Маск не оставляет свою охранную команду, которая включает вооруженных охранников и постоянного медицинского работника. Учитывая его состояние, которое превышает 250 миллиардов долларов, обеспечение безопасности имеет смысл, ведь такое богатство несет реальные риски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.