Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих, среди них – защитники Мариуполя и Азовстали

Среди возвращенных – защитники из Киевской, Донецкой, Мариуполя и Азовстали, Луганской, Запорожской, Харьковской областей.

Источник фото: Владимир Зеленский

14 сентября, в рамках обмена пленных с российской федерацией, Украине удалось вернуть 103 военнослужащих Вооруженных сил. Среди них - 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», - отметил президент в своем сообщении.

Источник фото: Владимир Зеленский

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