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Мобильные мастерские для ремонта техники на поле боя украинского производства допущены к поставке ВСУ

15:43, 14 сентября 2024
Минобороны кодифицировало новые мобильные мастерские для ремонта техники.
Мобильные мастерские для ремонта техники на поле боя украинского производства допущены к поставке ВСУ
Источник фото: mil.gov.ua
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Оборонное ведомство Украины кодифицировало и допустило к поставке новые мобильные модули технического обслуживания украинского производства, которые предназначены для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны.

Эти реммайстерни представлены в двух вариантах: на базе пикапа-внедорожника для ремонта негабаритных образцов вооружения и на шасси грузовика для ремонта крупных и сложных узлов тяжелой техники.

Мастерские оснащены всем необходимым для технического обслуживания, загрузки агрегатов весом до 5 тонн, диагностики неисправностей, а также для проведения различных слесарных, металлообрабатывающих и электротехнических работ.

Эти мобильные мастерские значительно ускоряют процесс ремонта техники, позволяя выполнять все необходимые работы на месте, без необходимости вывоза техники в стационарные ремонтные пункты.

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