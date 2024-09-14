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Мобільні майстерні для ремонту техніки на полі бою українського виробництва допущені до постачання ЗСУ

15:43, 14 вересня 2024
Міноборони кодифікувало нові мобільні майстерні для ремонту техніки.
Мобільні майстерні для ремонту техніки на полі бою українського виробництва допущені до постачання ЗСУ
Джерело фото: mil.gov.ua
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Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до постачання нові мобільні модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки в польових умовах. Про це повідомили в Міноборони.

Ці реммайстерні представлені в двох варіантах: на базі пікапа-позашляховика для ремонту негабаритних зразків озброєння та на шасі вантажівки для ремонту великих і складних вузлів важкої техніки.

Майстерні оснащені всім необхідним для технічного обслуговування, завантаження агрегатів вагою до 5 тонн, діагностики несправностей, а також для проведення різноманітних слюсарних, металообробних та електротехнічних робіт.

Ці мобільні майстерні значно прискорюють процес ремонту техніки, дозволяючи виконувати всі необхідні роботи на місці, без потреби вивозу техніки до стаціонарних ремонтних пунктів.

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