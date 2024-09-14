У Раді зареєстрували проект Держбюджету на 2025 рік

Проект Держбюджету на 2025 рік зареєстровано під номером 12000.

У суботу, 14 вересня, у Верховній Раді зареєстрували проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

Поки що текст самого законопроєкту та супровідних документів не опублікований. Відомо лише, що документ отримав номер 12000. Деталі проєкту бюджету будуть доступні найближчим часом.

Нагадаємо, Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік.

Як писала «Судово-юридична газета», бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Також ми писали, що видатки бюджету-2024 скоротять на 137 млрд грн для забезпечення потреб військових.

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