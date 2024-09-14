В Раде зарегистрировали проект Госбюджета на 2025 год

Проект Госбюджета на 2025 год зарегистрирован под номером 12000.

В субботу, 14 сентября, в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Пока что текст самого законопроекта и сопроводительных документов не опубликован. Известно лишь, что документ получил номер 12000. Детали проекта бюджета будут доступны в ближайшее время.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

Также сообщалось, что расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

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