Практика судов
  1. В Украине

В Раде зарегистрировали проект Госбюджета на 2025 год

14:30, 14 сентября 2024
Проект Госбюджета на 2025 год зарегистрирован под номером 12000.
В Раде зарегистрировали проект Госбюджета на 2025 год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 14 сентября, в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Пока что текст самого законопроекта и сопроводительных документов не опубликован. Известно лишь, что документ получил номер 12000. Детали проекта бюджета будут доступны в ближайшее время.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

Также сообщалось, что расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР проводит расследование по внесению в списки критически важных определенных предприятий, в том числе адвокатских объединений

В настоящее время следствием установлено более 350 человек, являющихся работниками 20 юридических лиц, в отношении которых имели место выписки из приказов министерства о бронировании военнообязанных.

СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента

СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Начисленная банком в результате несанкционированного списания средств со счета задолженность подлежит отмене – Верховный Суд

Мошенники сняли средства с банковской карты мужчины, но банк начислил ему кредитную задолженность – Верховный Суд решил, были ли действия банка правомерными.

Апелляционный суд указал, что поскольку по заявлениям не были внесены сведения в ЕРДР, то лица не приобрели статус заявителей, но Верховный Суд решил иначе

Апелляционный суд считал, что орган досудебного расследования искусственно создал ситуацию с целью возбуждения уголовного дела – что решил Верховный Суд.

Укрупнение судов может начаться с Закарпатской области – в Комитете вернулись к идее 2022 года

После того, как на основе опыта укрупнения в Закарпатской области, подытожат результат, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, ВСП сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду