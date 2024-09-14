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В партии Шольца предлагают создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и россией

15:07, 14 сентября 2024
Лидер СДПГ считает, что необходимо создать контактную группу с участием Китая и Индии для решения войны в Украине.
В партии Шольца предлагают создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и россией
Источник фото: dpa
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Рольф Мютцених, лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, выступил с инициативой создать международную контактную группу для содействия переговорам между Украиной и россией. Саму идею Мютцених озвучил в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Мютцених подчеркнул, что как канцлер Шольц, так и президент Украины Владимир Зеленский поддерживают мнение, что сейчас наступил благоприятный момент для активизации мирных переговоров, и что россия должна быть привлечена к следующему мирному саммиту. Политик выразил поддержку этой позиции.

«На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса», - заявил Мютцених.

Он также добавил, что в состав контактной группы должны войти такие страны, как Китай, Индия, Турция и Бразилия, поскольку эти государства могут сыграть важную посредническую роль. По мнению Мютцениха, эти страны все больше понимают, что российская война против Украины становится глобальным бременем, и именно поэтому их участие в контактной группе может быть эффективным.

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