У партії Шольца пропонують створити міжнародну контактну групу для переговорів між Україною та росією

Лідер СДПН вважає, що необхідно створити контактну групу за участі Китаю та Індії для вирішення війни в Україні.

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Рольф Мютценіх, лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца, виступив з ініціативою створити міжнародну контактну групу для сприяння переговорам між Україною та росією. Саму ідею Мютценіх озвучив в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.

Мютценіх підкреслив, що як канцлер Шольц, так і президент України Володимир Зеленський підтримують думку, що зараз настав сприятливий момент для активізації мирних переговорів, і що росія повинна бути залучена до наступного мирного саміту. Політик висловив підтримку цій позиції.

«На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу», – заявив Мютценіх.

Він також додав, що до складу контактної групи повинні увійти такі країни, як Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, оскільки ці держави можуть відіграти важливу посередницьку роль. На думку Мютценіха, ці країни все більше розуміють, що російська війна проти України стає глобальним тягарем, і саме тому їхня участь у контактній групі може бути ефективною.

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