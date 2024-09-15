На Київщині чоловік забив жінку до смерті та закопав її тіло у лісі

Поліція затримала жителя Славутича, йому загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело фото: pol.kyivregion

На Київщині затримали 54-річного мешканця Славутича, який під час конфлікту завдав смертельні ушкодження своїй знайомій та спробував приховати злочин. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався 9 вересня, коли до поліції звернулася мати 33-річної жінки з повідомленням про її зникнення. Правоохоронці встановили, що напередодні жінка перебувала в компанії двох чоловіків, з якими вживала алкоголь. Після того, як один із них пішов додому, між загиблою та підозрюваним стався конфлікт. Чоловік почав бити жінку руками по голові та тілу, від чого вона померла на місці.

Щоб приховати злочин, підозрюваний помістив тіло до багажника свого автомобіля, вивіз його до лісу неподалік Славутича та закопав.

Поліція оперативно затримала злочинця та доставила до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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