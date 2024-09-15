На Одещині двоє чоловіків погрожували гранатою жінці через розлучення

Двоє чоловіків можуть отримати до семи років в'язниці.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

В Одеській області затримали двох чоловіків, які погрожували своїм близьким бойовими гранатами. Одного з них уже відправлено на лаву підсудних, обом загрожує до семи років ув'язнення. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інциденти сталися в Ізмаїлі та в одному з сіл Татарбунарської громади. В Ізмаїлі жінка звернулася на спецлінію «102», повідомивши, що під час сварки сусід приніс гранату та пригрозив її використати, якщо вона не поводитиметься «належним чином». Чоловік після погрози залишив місце події. В іншому випадку, житель Татарбунарської громади погрожував підірвати гранату своїй дружині через її намір розлучитися.

Правоохоронці оперативно прибули на місця подій та вилучили боєприпаси. В Ізмаїлі гранату було заховано в будинку літньої жінки, якій зловмисник допомагав по господарству. А у Татарбунарах боєприпаси були виявлені за місцем проживання підозрюваного.

Експерти підтвердили, що вилучені гранати Ф-1 є бойовими та придатними до вибуху. Обом правопорушникам пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів. Слідство щодо 47-річного жителя Татарбунарщини вже завершено, а його справу передано до суду. Розслідування щодо 46-річного ізмаїльця ще триває.

Правоохоронці наголошують, що згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, особи, які добровільно здають зброю чи боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності.

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