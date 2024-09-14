На Волині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через весілля та народження дитини

Чоловік пояснив, що просив надати відстрочку, бо його наречена була вагітною і невдовзі мала народити дитину.

У Волинській області судили чоловіка, який через весілля та народження дитини проігнорував повістку.

Як стало відомо, у жовтні 2022 року у місті Володимир чоловік отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення до військової частини, однак не зробив цього.

Сам чоловік заявив, що нібито у вересні 2022 року на блокпосту у м. Володимирі йому вручили повістку для уточнення даних, та зобов`язання з’явитись для їхнього уточнення до ТЦК на 18 жовтня 2022 року. Він пройшов військово-лікарську комісію, та черговий йому сказав, що у разі необхідності йому зателефонують.

26 жовтня 2022 року йому зателефонували з військкомату, коли він прийшов туди, йому вручили повістку на 28 жовтня 2022 року.

Він просив надати йому відстрочку, оскільки його наречена була вагітною та вже невдовзі мала народити дитину, і він мав намір одружитись з нею, тому не з`явився за повісткою 28 жовтня 2022 року. Одружився він 29 жовтня 2022 року.

Чоловік вважає, що не ухилявся від призову за мобілізацією.

У ТЦК зазначили, що "одруження, та/або народження дитини не можуть слугувати підставами для відстрочки під час мобілізації".

Нововолинський міський суд Волинської області призначив чоловіку 3 роки позбавлення волі (справа № 165/713/23).

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