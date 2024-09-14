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На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за свадьбы и рождения ребенка

16:01, 14 сентября 2024
Мужчина объяснил, что просил предоставить отсрочку, потому что его невеста была беременна и вскоре должна была родить ребенка.
На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за свадьбы и рождения ребенка
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В Волынской области судили мужчину, который из-за свадьбы и рождения ребенка проигнорировал повестку.

Как стало известно, в октябре 2022 года в городе Владимир мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако не сделал этого.

Сам мужчина заявил, что якобы в сентябре 2022 года на блокпосту в г. Владимире ему вручили повестку для уточнения данных и обязательство явиться для их уточнения в ТЦК на 18 октября 2022 года. Он прошел военно-врачебную комиссию, и дежурный ему сказал, что в случае необходимости ему позвонят по телефону.

26 октября 2022 года ему позвонили из военкомата, когда он пришел туда, ему вручили повестку на 28 октября 2022 года.

Он просил предоставить ему отсрочку, поскольку его невеста была беременна и уже вскоре должна была родить ребенка, и он намеревался жениться на ней, поэтому не явился по повестке 28 октября 2022 года. Женился он 29 октября 2022 года.

Мужчина считает, что не уклонялся от призыва за мобилизацией.

В ТЦК отметили, что "женитьба, и/или рождение ребенка не могут служить основаниями для отсрочки во время мобилизации".

Нововолынский городской суд Волынской области назначил мужчине 3 года лишения свободы (дело №165/713/23).

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