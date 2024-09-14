Что делать, если дома нашли летучую мышь — советы Киевского зоопарка

Специалисты советуют сохранять спокойствие, выключать свет, открывать окна и направлять летучих мышей к выходу с помощью ткани.

В Украине начался период миграции летучих мышей, поэтому специалисты рекомендуют не пугаться, если в доме появятся неожиданные "гости". Известно, что все виды украинских летучих мышей относятся к Красной книге и редкие, поэтому их сохранение является защитой для украинской природы.

Специалисты Киевского зоопарка рассказали, что делать, если дома нашли летучую мышь:

- Если летучие мыши залетели в дом, пожалуйста, не паникуйте и не пугайтесь, они вам не навредят.

- Ни в коем случае не пытайтесь сбить животное в полете. Попытайтесь выключить свет, полностью открыть окно и тряпкой направить полет летучих мышей в его сторону.

- Если не удается, дождитесь, пока животные успокоятся и остановят полет. Наденьте крепкие строительные перчатки или возьмите тряпку из плотной ткани и осторожно соберите летучих мышей в картонную коробку.

- Не используйте в качестве субстрата флисовые тряпки или другие материалы, в которых летучая мышь может запутаться когтями.

- Выпустите животных из коробки на улицы с наступлением темноты.

Напомним, что в Киеве в дом залетело более 350 летучих мышей.

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