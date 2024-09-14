Торговал непригодностью к службе в армии — во Львовской области задержали на взятке члена ВВК

Член ВЛК задержан при получении 4500 долларов взятки.

Во Львовской области задержали 38-летнего члена ВВК, который торговал справками о непригодности к армии. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Как стало известно, врач требовал у военнообязанной 4500 долларов взятки за содействие в изготовлении заключения военно-врачебной комиссии о его ограниченной пригодности к службе в армии и оформлении отсрочки от мобилизации.

Мужчину задержали при получении оговоренной суммы взятки и объявили подозрение. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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