Торгував непридатністю до служби в армії — на Львівщині затримали на хабарі члена ВЛК

На Львівщині затримали 38-річного члена ВЛК, який торгував довідками про непридатність до армії. Про це розповіли у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.
Як стало відомо, лікар вимагав у військовозобов’язаного 4500 доларів хабаря за сприяння у виготовленні висновку військово-лікарської комісії про його обмежену придатність до служби в армії та оформлення відстрочки від мобілізації.
Чоловіка затримали під час отримання обумовленої суми хабаря та оголосили підозру. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
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