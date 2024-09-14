Торгував непридатністю до служби в армії — на Львівщині затримали на хабарі члена ВЛК

Члена ВЛК затримали під час отримання 4500 доларів хабаря.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

На Львівщині затримали 38-річного члена ВЛК, який торгував довідками про непридатність до армії. Про це розповіли у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Як стало відомо, лікар вимагав у військовозобов’язаного 4500 доларів хабаря за сприяння у виготовленні висновку військово-лікарської комісії про його обмежену придатність до служби в армії та оформлення відстрочки від мобілізації.

Чоловіка затримали під час отримання обумовленої суми хабаря та оголосили підозру. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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