Німеччина ухвалила чітке рішення, — Олаф Шольц пояснив свою позицію щодо далекобійних ракет

Німеччина вкотре відмовилася надіслати Україні ракети Taurus.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправлятиме в Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus, передає The Guardian.

Він зазначив, що Німеччина "ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні.

"Це рішення не зміниться", – наголосив канцлер.

Нагадаємо, що арезидент США Джо Байден обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером далекобійні можливості для України.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю.

Президент США Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю.

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