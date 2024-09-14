Джо Байден і Кір Стармер обговорили далекобійні можливості для України — що вирішили

Джо Байден також відреагував на погрози путіна війною проти НАТО.

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Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери підтвердили свою непохитну підтримку України. Про це повідомляє The Guardian.

Також Байден відкинув погрози путіна війною рф проти НАТО за умови, якщо союзники дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по країні-агресору

На прохання прокоментувати це, Байден сказав: "Я не багато думаю про путіна".

Проте дозвіл щодо ударів ракетами західного виробництва по рф так і не прозвучав, повідомляє видання.

Стармер зазначив, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow прийнято не було, і натякнув, що подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці місяця.

"Очевидно, що за кілька днів ми знову зберемося на ГА ООН з ширшим колом осіб", - сказав він.

Стармер підкреслив, що "це не була зустріч з приводу конкретного потенціалу", але додав: "Ми прийшли до твердої позиції".

Окрім цього, Байден і Стармер підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю та заявили про нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі.

Обидва лідери наголосили на необхідності Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації в Газі.

Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю.

Президент США Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю.

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