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Байден не виключає дозволу Україні бити вглиб рф далекобійною зброєю – Блінкен

08:10, 11 вересня 2024
Держсекретар США зробив таке зауваження після того, як стало відомо, що Іран надав москві зброю малої дальності для використання у війні проти України.
Байден не виключає дозволу Україні бити вглиб рф далекобійною зброєю – Блінкен
Джерело фото: АР
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Американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив у коментарі Sky News.

Державний секретар США зробив цей коментар після того, як на пресконференції в Лондоні заявив, що Іран надав москві ракети малої дальності, і очільник кремля володимир путін «ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні».

Згодом у Байден сказав журналістам у Білому домі, що його адміністрація «зараз це вирішує», коли його запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї далекого радіусу дії.

Зазначимо, що державний секретар США повідомив, що 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Україна досягла «багато чого» під час Курської операції та має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території рф.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти глибини рф.

Як раніше заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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