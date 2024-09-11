Байден не исключает разрешения Украине бить вглубь рф дальнобойным оружием – Блинкен

Госсекретарь США сделал такое замечание после того, как стало известно, что Иран предоставил москве оружие малой дальности для использования в войне против Украины.

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Американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Об этом Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в комментарии Sky News.

Государственный секретарь США сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил москве ракеты малой дальности, и глава кремля владимир путин «вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине».

Впоследствии Байден сказал журналистам в Белом доме, что его администрация «сейчас это решает», когда его спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия.

Отметим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украине на дальнобойные удары по территории рф.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина достигла «много чего» во время Курской операции и имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории рф.

Накануне в СМИ появилась информация, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достигнуть глубины рф. возникающих перед любой поставкой.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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