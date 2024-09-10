В Киеве на спортивной площадке произошел взрыв – что известно

По информации полиции, произошло срабатывание страйкбольной гранаты.

На стадионе в Соломенском районе столицы произошел взрыв в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Как сообщили в полиции столицы, на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики.

По информации правоохранителей, в настоящее время за помощью к врачам обратился находившийся на стадионе 17-летний подросток – у него диагностировано острую реакцию на стресс. Других пострадавших нет.

В полиции отмечают, что правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, также устанавливается лицо, задействовавшее взрывное устройство.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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